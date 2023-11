4è rencontre du Forum des associations africaines d’intelligence économique, les 7 et 8 décembre à Dakhla

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sous l’égide de l’Association d’études et de recherches pour le développement, cette rencontre scientifique est organisée par l’Université ouverte de Dakhla et l’ENCG de Dakhla, en partenariat avec le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Cette rencontre qui sera marquée par la participation des personnalités académiques représentant l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe, constitue une opportunité pour dresser un bilan des recherches et des études en intelligence économique menées en Afrique et dans le Monde, indique un communiqué des organisateurs.

Ce bilan des recherches et des études en intelligence économique sera présenté par les présidents de l’Association internationale des professionnels de l’intelligence économique (SCIP), de l’Association internationale francophone d’intelligence Économique (AIFIE) et des organisations nationales membres du Forum des associations africaines d’intelligence économique (FAAIE), ainsi que par des experts, des chercheurs et d’institutions publiques et privées du Maroc et de l’étranger.

Cet évènement sera marqué par la remise du Prix de l’intelligence économique en Afrique dans sa troisième édition et du Prix international « SCIP Leadership Award » de l’Association internationale des professionnels de l’intelligence économique, ainsi que par la signature de conventions de coopération entre l’Université ouverte de Dakhla et des institutions académiques nationales et africaines.

Il connaitra également une cérémonie en hommage au Professeur Driss Alaoui M’Daghri, en sa qualité du premier président de l’Association marocaine d’intelligence économique.

Au programme de ce forum de deux jours, figurent des sessions plénières axées sur « L’état de la recherche en intelligence économique en Afrique et dans le monde », « L’état de la recherche en intelligence économique dans les pays membres du FAAIE », « Les nouveaux champs de l’intelligence économique » et « Acteurs et institutions des nouveaux territoires de l’intelligence économique ».

De telles initiatives, entamées depuis 2010, par la création de l’Université ouverte de Dakhla et du Forum des associations africaines d’intelligence économique, érigent la ville de Dakhla en véritable capitale africaine et mondiale de l’intelligence économique et la place en tant que futur pôle d’excellence en matière de renforcement des capacités africaines en intelligence économique et prospective des territoires.