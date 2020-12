3ème congrès national des junior-entreprises marocaines le 19 décembre à Casablanca

La manifestation annuelle est par excellence le carrefour de réseautage et de networking et l’opportunité pour côtoyer les partenaires de la CJEM et les différents acteurs de la scène entrepreneuriale nationale et internationale, ajoute le communiqué, précisant que la CJEM s’adapte aux normes sanitaires induites par la crise Covid-19 et a choisi en matière d’organisation “un congrès hybride” qui se déroulera à la fois en présentiel et en ligne via la plateforme 3D, pour accueillir une plus large audience.

La conférence inaugurale de cet evenement est axée sur “la digitalisation et l’entrepreneuriat, entre challenges et opportunités ».

Une compétition sous le thème “Crise Covid: Junior-Solution” impliquant 13 Junior Entreprises marquera ce rendez-vous et chaque équipe mettra en avant durant 12 semaines d’innovation et de créativité les compétences de sa Junior-Entreprise pour répondre à une problématique liée à un secteur affecté par la crise sanitaire du Covid 19, notamment les secteurs de la santé, du tourisme et de l’éducation, explique la même source. Le “Village des entrepreneurs” est également au programme. Il s’agit d’une agglomération numérique des PME, des TPE et des Startups marocaines, dans des espaces d’exposition virtuels via la plateforme du congrès.

Toujours dans cet esprit, et afin de favoriser la culture de l’entrepreneuriat, la CJEM a programmé l’activité “CJEM Expertise”, une session de partage de “Success Stories” des experts de l’écosystème entrepreneurial marocain, sous le thème “Entreprendre à l’ère digitale”.

Créer ce point de repère annuel accueillant plus de 1500 personnes témoigne de la force du mouvement et de sa forte volonté de faire avancer la jeunesse marocaine généralement, et la communauté des Junior-Entreprises particulièrement.

Cet événement est soutenu par INTELCIA, la Caisse centrale de garantie (CCG), l’ASMEX, et Casa-Events et animations.