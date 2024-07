2e tour des législatives: Gabriel Attal annonce remettre « demain sa démission au président Macron

« J’assumerai mes fonctions aussi longtemps que mon devoir l’exigera », a déclaré Gabriel Attal, à l’issue du second tour des législatives anticipées qui a vu le Nouveau Front Populaire prendre la tête des résultats.

« Cette dissolution, je ne l’ai pas choisie, mais j’ai refusé de la subir. (…) Mon engagement dans cette campagne était pour moi un devoir », a-t-il tenu à préciser.

« Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Nous le devons, je crois, à cet esprit français, si profondément attaché à la République et à ses valeurs », a-t-il souligné.

« Je ne me résous pas et ne me résoudrai jamais à ce que l’offre politique soit scindée en trois blocs, dont chacun cherche la disparition des deux autres, parce que ce n’est pas la France », a dit le Premier ministre.