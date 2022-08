Washington se félicite de la trêve à Gaza

“L’accord apportera un répit bienvenu aux civils israéliens et palestiniens et permettra la livraison de carburant essentiel et d’autres fournitures à Gaza”, a indiqué, dans un communiqué, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Tout en exprimant les condoléances “aux familles des civils qui ont perdu la vie ou ont été blessés”, M. Blinken a ajouté que les États-Unis sont “profondément reconnaissants” aux pays médiateurs, à l’Envoyé spécial des Nations Unies pour le Wennesland, ainsi qu’à l’Autorité palestinienne.

“Les Palestiniens et les Israéliens méritent de vivre en toute sécurité et de jouir de mesures égales de liberté, de prospérité et de démocratie”, a relevé le chef de la diplomatie américaine.

Après plusieurs jours de violences ayant coûté la vie à 44 Palestiniens dont des enfants, une trêve précaire est entrée en vigueur dimanche soir entre le groupe armé palestinien Jihad islamique et Israël.