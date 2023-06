Washington annonce une aide humanitaire pour le Soudan et des pays voisins

Les États-Unis ont annoncé mardi une aide humanitaire de 172 millions de dollars pour la population du Soudan et des pays voisins touchés par la crise humanitaire en cours.

“Grâce à ce financement, les États-Unis ont fourni plus de 550 millions de dollars d’aide humanitaire au cours de cet exercice au Soudan et aux pays voisins, dont le Tchad, l’Égypte, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et la République centrafricaine, pour répondre aux besoins des réfugiés, des déplacés internes et des personnes touchées par les conflits dans la région”, indique le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dans un communiqué.

Le secrétaire d’État américain a appelé les autorités soudanaises à “lever les lourdes restrictions bureaucratiques et sécuritaires” qui entravent les envois d’aide vitale. “Alors que nous cherchons à identifier d’autres moyens d’aider, nous continuons de croire qu’un cessez-le-feu et une solution négociée sont les meilleurs moyens de parvenir à une solution à long terme qui s’attaque aux causes de cette crise humanitaire”, a ajouté M. Blinken.