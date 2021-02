Vaccin Pfizer: le Canada accepte de compter six doses par fiole plutôt que cinq

“Cette décision fait suite à un examen scientifique indépendant et rigoureux d’une présentation reçue de Pfizer-BioNTech le 22 janvier 2021″, indique le ministère dans un communiqué, précisant qu”‘il est possible d’obtenir six doses complètes par flacon de façon systémique, si des seringues à faible volume mort sont utilisées”.

Cette décision intervient alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Canada est affectée par les ralentissements de livraison de vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna à cause de retards de production. Ils sont les seuls vaccins approuvés par le ministère canadien de la Santé, jusqu’à présent..

La pharmaceutique Pfizer a réduit ses livraisons de vaccins contre la COVID-19 au Canada au cours des dernières semaines, en raison des travaux de rénovation de son usine de production en Europe.

Le major-général Dany Fortin, responsable de la logistique et de la distribution des vaccins au Canada, affirme que le pays nord-américain doit recevoir 70 000 doses du vaccin Pfizer cette semaine, 400.000 doses la semaine prochaine et 475.000 doses durant la dernière semaine de février.

En dépit du ralentissement de la campagne de vaccination, le gouvernement canadien continue de promettre que tous les Canadiens souhaitant se faire vacciner pourront l’être d’ici le mois de septembre.