USA: le prix du charbon dépasse 200 $/tonne pour la première fois depuis 2005

Le charbon des Appalaches (Est) a ainsi atteint 204,95 dollars la tonne pour la semaine se terminant le 30 septembre, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 2005, selon les données publiées lundi par la US Energy Information Administration.

Le charbon reste un combustible prisé dans les centrales électriques américaines, et la flambée des prix devrait augmenter la pression sur les foyers américains déjà aux prises avec des factures d’électricité record.

Environ 20 millions de ménages à travers les Etats-Unis – soit environ un sur six – ont pris du retard sur leurs factures de services publics, selon la National Energy Assistance Directors Association.

Les cours des actions des grandes sociétés charbonnières américaines ont bondi récemment. Les actions de Peabody Energy Corp. ont augmenté de 6,5 % pour atteindre 26,42 $ et s’échangeaient à 26,21 $ à 12 h 41. à New York, alors que Arch Resources Inc. a grimpé de 7,4 % à 127,41 $.

Les prix du charbon ont commencé à monter en flèche alors que les économies du monde entier se remettaient des fermetures causées par la pandémie du COVID-19, faisant augmenter la demande d’électricité plus rapidement que les mineurs de charbon et les producteurs de gaz naturel ne pourraient stimuler l’approvisionnement des centrales électriques.

Cette situation a été exacerbée lorsque la guerre en Ukraine a bouleversé les marchés de l’énergie, et la demande des centrales électriques en charbon et en gaz naturel a continué d’augmenter durant l’été.

Les producteurs de charbon tournent à plein régime et ont peu de capacité à augmenter leur production. Tout cela exerce une pression constante et provoque la hausse des prix, qui ont atteint des records aux États-Unis, en Asie et en Europe.