USA : le prix de l’essence franchit la barre des 6 $ le gallon en Californie, une première

Cette prévision intervient alors que les prix de l’essence aux États-Unis ont atteint des niveaux record à la suite de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, jetant une ombre sur la relance de l’économie américaine après la pandémie de Covid-19.

“Il existe un risque réel que le prix atteigne plus de 6 dollars le gallon d’ici le mois d’août”, a déclaré mardi à CNN Natasha Kaneva, responsable de la recherche mondiale sur le pétrole et les matières premières chez JPMorgan.

Les stocks d’essence américains étant à leur plus bas niveau saisonnier depuis 2019, JPMorgan craint qu’il soit difficile de satisfaire la demande intense pendant la saison estivale.

“Avec les attentes d’une forte demande de conduite (…), le prix de détail américain pourrait encore bondir de 37 % d’ici août”, écrit JPMorgan dans son rapport, intitulé “Cruel Summer”.

La moyenne nationale de l’essence ordinaire a encore augmenté de deux cents mardi pour atteindre le niveau record de 4,52 dollars le gallon, selon l’AAA. Les prix à la pompe ont bondi de 15 cents la semaine dernière et de 44 cents en un mois.

L’essence bon marché est de plus en plus difficile à trouver. La Géorgie, le Kansas et l’Oklahoma, les trois derniers États où le prix moyen était inférieur à 4 dollars le gallon lundi, ont tous franchi ce seuil mardi.

Le prix moyen de l’essence ordinaire en Californie a dépassé les 6 dollars le gallon mardi selon les données AAA. Le prix moyen de 6,02 $ le gallon est en forte hausse par rapport à 4,13 $ il y a un an et 5,84 $ il y a seulement une semaine.