USA: Larges manifestations dans plusieurs villes contre la suppression du droit à l’avortement

Plus de 380 rassemblements organisés sous le slogan “Bans Off Our Bodies” étaient prévus samedi, notamment à New York, Los Angeles, Chicago et Austin. L’objectif est de faire pression sur les législateurs étatiques et fédéraux pour qu’ils préservent le droit à l’avortement, quelle que soit la décision de la Cour suprême sur cette question sensible, ont déclaré les organisateurs.

Les protestations ont lieu moins de deux semaines après la fuite d’un projet de décision de la Cour suprême. Le document dévoilé par Politico indiquait que cinq juges conservateurs de la Cour suprême étaient prêts à renverser l’arrêt Roe v. Wade, ce qui pourrait conduire un certain nombre d’États à supprimer l’accès à l’avortement.

Le juge en chef John Roberts a confirmé l’authenticité de la fuite au début du mois, mais a souligné qu’elle ne représentait pas la décision finale de la Cour.

“Nous sommes ici parce qu’une poignée de personnes ont militarisé les structures mêmes de notre démocratie”, a déclaré au quotidien The Hill Kelley Robinson, directrice générale du Planned Parenthood Action Fund, au début de la manifestation à Washington.

“Dans tout le pays, les Américains défendent le droit à l’avortement – et je suis fier de tous ceux qui font entendre leur voix. Rejoignez une marche près de chez vous”, a tweeté l’ancien président Barack Obama.

S’exprimant sur la fuite vendredi, le juge Clarence Thomas, l’un des cinq magistrats conservateurs de la Cour suprême qui seraient prêts à annuler Roe v. Wade, a déclaré que l’incident avait érodé la confiance dans la haute cour.

“Cela dépassait l’entendement de quiconque, ou du moins l’imagination de quiconque, que quelqu’un puisse faire cela”, a déploré M. Thomas.

Au Sénat, les démocrates ont échoué mercredi à faire avancer une législation qui codifierait un droit constitutionnel à l’avortement dans la loi fédérale, après que les 50 républicains et le sénateur Joe Manchin se soient opposés à l’avancement du projet de loi, appelé Women’s Health Protection Act.