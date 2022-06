USA : la Chambre des représentants adopte un projet de loi pour renforcer le contrôle des armes à feu

La législation, baptisée “Loi pour protéger nos enfants”, a été adoptée par 223 voix contre 204. Deux démocrates, les représentants Jared Golden (Maine) et Kurt Schrader (Oregon), se sont opposés à la mesure, alors que cinq républicains l’ont soutenue.

Ces textes de loi porteraient l’âge légal d’achat des fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans et interdiraient l’importation, la vente, la fabrication, le transfert ou la possession de chargeurs de grande capacité, entre autres dispositions.

Ils établissent également des exigences pour réglementer le stockage des armes à feu dans les locaux résidentiels et prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction.

Les projets de loi visent également à exiger que les armes dites “fantômes”, soit des armes à feu intraçables et dépourvues de numéro de série, fassent l’objet d’une vérification des antécédents et reçoivent un numéro de série.

En outre, le paquet oblige le procureur général à soumettre un rapport aux commissions du Congrès sur les personnes qui ont été jugées inéligibles à l’achat d’une arme à feu par une vérification des antécédents.

“L’Amérique est au milieu d’une épidémie de violence armée qui devrait choquer la conscience de chacun et qui a dévasté des enfants, des familles et des communautés. Nous devons nous y attaquer avec toute l’urgence du moment”, a déclaré le représentant démocrate de New York Hakeem Jeffries à la Chambre lors du débat sur le paquet de mesures mercredi.

“Il n’est pas acceptable que le meurtre de masse soit devenu un mode de vie aux États-Unis d’Amérique. C’est pourquoi nous devons adopter une législation complète sur la prévention de la violence armée, nous attaquer à cette épidémie de manière décisive et permettre à l’Amérique d’être la meilleure version d’elle-même”, a-t-il ajouté.

Ce parquet de mesures n’a toutefois pas le soutien nécessaire pour franchir le Sénat, où il faut 60 voix sur 100 pour qu’une loi soit adoptée.