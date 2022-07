USA: des milliers de personnes évacuées suite à des feux de forêt en Californie

Ces incendies font suite à des feux de forêts précédents qui ont détruit des séquoias géants dans la partie sud du parc de Yosemite, ces arbres sont considérés parmi les plus grands et plus anciens au monde.

Plus de 400 pompiers, des hélicoptères, des avions et des bulldozers s’activent pour éteindre les flammes dans des conditions difficiles, en raison du temps chaud, une faible humidité et une végétation très sèche causée par la pire sécheresse depuis des décennies, a déclaré un responsable du département cité par la presse.

Les Etats-Unis sont confrontés à une vague de “chaleur extrême” affectant des dizaines de millions d’Américains ce week-end, avec de nombreux records de températures attendus dans le centre et le nord-est.

Selon les scientifiques qui évoquent un signe indubitable du changement climatique, la planète a déjà enregistré cette année plusieurs canicules, comme en juillet en Europe occidentale ou en Inde en mars-avril.