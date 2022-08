US Open: Serena Williams entame son dernier tournoi par une victoire

L’Américaine de 40 ans, qui a fait savoir qu’elle mettra un terme à sa carrière à l’issue de ce tournoi, s’est ainsi qualifiée au deuxième tour, où elle affrontera la numéro deux mondiale Anett Kontaveit.

“Je ne m’attendais pas à tout ça,” a déclaré Serena Williams après le match.

“Je fais toujours de mon mieux. Et ici, je me sens bien. Le public a été fou et m’a vraiment aidé,” a ajouté Serena, qui compte à son palmarès 23 titres du grand chelem.

L’Américaine a ainsi remporté pour la 21e fois en 21 occasions son match de premier tour à Flushing Meadows.