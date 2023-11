Un responsable burkinabè salue la proposition Royale sur l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique

Le vice-président de l’Assemblée législative de transition au Burkina Faso, Daouda Diallo, a salué, mardi à Rabat, la proposition du Roi Mohammed VI, annoncée dans le discours royal à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, portant sur le lancement d’une initiative à l’échelle internationale pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.

« Le discours royal a souligné l’intérêt porté par SM le Roi aux préoccupations des pays sans littoral », a indiqué M. Diallo dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Roi a décidé « de nous aider et cette décision arrive à point nommé », s’est-il félicité, ajoutant que son pays fait face à des difficultés et a besoin d’embouchures pour pouvoir exporter ses produits et impulser son développement.

Le responsable burkinabè a aussi saisi cette occasion pour saluer l’excellence des relations unissant le Maroc et le Burkina Faso, exprimant son appréciation quant au développement rapide que connaît le Royaume, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi.

Il a, en outre, loué les efforts déployés par le Royaume pour aider le Burkina Faso à faire face à ses difficultés, notant que le Maroc « nous a assisté en nous apportant de l’aide et en nous accompagnant dans nos relations avec les pays étrangers en matière de coopération ».

Par ailleurs, M. Diallo a salué l’approche « souveraine et responsable » adoptée par le Royaume dans la gestion des effets du séisme d’Al-Haouz, soulignant que cette approche constitue un exemple pour l’Afrique et le monde entier.

Il a, en outre, fait part de sa profonde affliction suite à ce tremblement de terre, réaffirmant la solidarité de son pays avec le Royaume face à cette épreuve.