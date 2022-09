Ukraine : Moscou annonce le “regroupement” de ses troupes déployées à l’Est

Le ministère russe de la Défense a expliqué, dans un communiqué, qu’il a été décidé de regrouper les membres de l’armée russes présents dans les régions de Balakliïa et d’Izioum, où Kiev a fait état de progrès dans sa contre-offensive, soulignant que le but est de «renforcer les efforts» autour de Donetsk, l’une des capitales des séparatistes prorusses.

Ainsi, au cours des trois derniers jours, une opération a été menée visant au retrait et au redéploiement ordonnés du groupement d’Izioum et de Balakiïa sur le territoire de la République populaire de Donetsk, indique on de même source.

Cette déclaration intervient alors que Kiev a annoncé samedi des percées majeures dans sa contre-attaque à l’est, mais aussi dans le sud de l’Ukraine.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré dans ce sens que les troupes ukrainiennes progressaient dans l’est de son pays, libérant davantage de villes et de villages, car leur «le soutien militaire occidental apporte des résultats étonnants».

De son côté, le chef des séparatistes pro-russes en « République populaire de Donetsk », Denis Pouchiline, a admis que la situation était «difficile» dans la région de Donetsk, dans le bassin minier du Donbass, scène de violents combats entre les troupes russes et ukrainiennes.

A Lyman, «la situation reste assez difficile, tout comme dans un nombre d’autres localités dans le nord de la République populaire de Donetsk», a relevé M. Pouchiline dans une vidéo sur Telegram.

«Nous sommes tout simplement obligés de garder le Donbass et nous allons le faire. Nous allons gagner bien sûr», poursuit-il.