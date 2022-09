Turkish Airlines nommÃ© meilleur transporteur en Europe

La compagnie nationale turque a reçu le titre concurrentiel de meilleure compagnie aérienne en Europe, selon un sondage basé sur les réponses de plus de 14 millions de clients en ligne de plus de 100 nationalités entre septembre 2021 et août 2022.

Turkish Airlines a remporté deux autres prix lors de la cérémonie, à savoir celui de la meilleure restauration en Business Class au monde et celui de la meilleure compagnie aérienne en Europe du Sud.

Le président du conseil d’administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, a déclaré que grâce à une approche de service privilégiée, il aspire faire de la marque Turkish Airlines la meilleure au monde. Fondée en 1933, Turkish Airlines dispose d’une flotte de 389 appareils (passagers et fret) desservant 340 destinations mondiales dont 287 internationales et 53 intérieurs, dans 129 pays.