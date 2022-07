Tunisie : la nouvelle Constitution dévoilée, le processus référendaire enclenché

La présentation du projet final de Constitution enclenchera une campagne entre les 3 et 25 juillet, jour du référendum.

D’ores et déjà, le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk Bouasker, a affirmé que l’autorité électorale est prête pour organiser cette échéance.

Sans surprises, ce texte fondamental consacre, à travers ses grandes lignes, la vision et le programme politique du président Kaïs Saïed.

Une fois adopté, il marque manifestement une rupture avec le texte de 2014 et le retour de la Tunisie vers un régime aux allures présidentialistes.

En effet, tout en exprimant, comme le mentionne le préambule, la volonté du peuple et ses aspirations les plus légitimes de liberté, de dignité et de bien-être, le nouveau texte confère des pouvoirs étendus au président de la république et vient rompre totalement avec un régime semi parlementaire, à l’origine de l’effritement des pouvoirs et de la grande instabilité politique que le pays a connu depuis 2011.

Ce projet marque indubitablement la volonté du président tunisien de jeter aux orties la Constitution de 2014 qui a attribué des pouvoirs forts à la fois au président élu au suffrage universel et au Parlement.

Un système bicéphale, boiteux, accusé d’avoir contribué à paralyser la vie politique. D’autant que le Parlement très fragmenté- le mode de scrutin proportionnel “au plus fort reste” a favorisé les petits partis – était davantage accaparé par la recherche d’alliances entre partis que par l’avancée des réformes.

La promulgation de ce texte survient dans un contexte particulier et mouvementé. Hormis la forte opposition qui s’est cristallisée contre le projet du président Saïed, le pays fait face à une accentuation des difficultés économiques et financières.

La Tunisie est toujours suspendue à un accord avec le FMI qui lui éviterait de tomber dans une situation de défaut de paiement et connaît des tensions sociales récurrentes avec un retour en force de la centrale syndicale, l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) qui marque sa distance vis-à-vis du projet présidentiel, recourant à un bras de fer, en décrétant, une nouvelle fois, une grève générale dans le secteur et la fonction publique.

D’une manière générale, ce projet de la nouvelle Loi fondamentale, publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), est composé de dix chapitres et compte 142 articles.

Outre les dispositions générales, ces chapitres concernent notamment les droits et libertés, la fonction législative, la fonction exécutive, la fonction judiciaire, les collectivités locales et régionales, l’Instance supérieure indépendante pour les élections, le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement… et les dispositions transitoires.

Ce texte, qui sera soumis à référendum le 25 juillet, confirme la présidentialisation du régime en stipulant que le “président de la République exerce le pouvoir exécutif, aidé par un gouvernement dirigé par un chef de gouvernement” qu’il désigne.

Ce gouvernement ne sera pas présenté au Parlement pour obtenir la confiance. Le président, selon le projet publié, jouira en outre de vastes prérogatives : il est le chef suprême des forces armées, définit la politique générale de l’Etat et entérine les lois comme il peut soumettre des textes législatifs au Parlement, “qui doit les examiner “en priorité.