Tenue à Madrid de la réunion du Comité Directeur « CODIR » de l’Initiative « 5+5 Défense », avec la participation du Maroc

La 38ème réunion du Comité Directeur « CODIR » de l’Initiative « 5+5 Défense » s’est tenue, sous la présidence espagnole, mercredi et jeudi à Madrid, avec la participation du Maroc.

Pendant ces deux jours, les participants se sont penchés sur le suivi des activités de coopération militaire prévues dans le plan d’action de cette année, le lancement de la programmation du plan d’action 2025 et la surveillance des actions des organes universitaires associés à l’initiative, tels que le Collège « 5+5 Défense » et le Centre Euro-Maghrébin de Recherches et Etudes Stratégiques « CEMRES », indique le ministère espagnol de la Défense.