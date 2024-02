Soudan: lancement mercredi prochain par l’ONU du plan de réponse humanitaire pour 2024

Lors d’une cérémonie prévue à Genève, l’ONU lancera également un plan régional de réponse pour les réfugiés, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) dans un communiqué.

« Dix mois de conflit ont coûté un prix intolérable au peuple soudanais », a déploré l’agence onusienne, précisant que plus de 13.000 personnes auraient été tuées et quelque 25 millions de personnes, dont 14 millions d’enfants, ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence.

Parmi cette population, près de 18 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë, alors que plus de six millions autres ont été déplacées à l’intérieur du pays depuis le début des combats en avril, selon la même source.

OCHA a, en outre, relevé que le conflit entre l’armée et les forces de sécurité rapide a contraint plus de 1,5 million de personnes à fuir le Soudan vers des pays qui accueillent déjà un nombre important de réfugiés et dont les ressources sont épuisées.

La cérémonie de lancement des deux plans sera co-présidée par le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, et le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

En janvier dernier, les Nations Unies ont appelé à la cessation immédiate des hostilités entre les parties au conflit au Soudan.

« À mesure que le conflit s’étend, les souffrances humaines s’aggravent, l’accès humanitaire se réduit et l’espoir s’amenuise. Cela ne peut pas continuer », a alerté Martin Griffiths dans un communiqué.

Il a indiqué que l’année 2024 exige que la communauté internationale prenne des mesures décisives et immédiates pour mettre fin aux combats et sauvegarder les opérations humanitaires destinées à aider des millions de civils.