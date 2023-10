« Sommet de la Paix » au Caire: Antonio Guterres réclame un « cessez-le-feu humanitaire » pour « mettre fin au cauchemar ».

« Il faut agir maintenant pour mettre fin au cauchemar », a plaidé dans son discours le patron de l’ONU Antonio Guterres, réclamant un « cessez-le-feu humanitaire » au 15e jour de la guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza.

« Les Gazaouis ont besoin de beaucoup plus, un acheminement massif d’aide est nécessaire » a ajouté le secrétaire général des Nations-Unies, alors que seuls 20 camions sont passés de l’Egypte vers Gaza assiégée et pilonnée par Israël samedi matin, un chiffre totalement insuffisant pour l’ONU qui veut 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout.

4.385 Palestiniens ont été tués dans les bombardements incessants menés en représailles, et 1.400 personnes tuées en Israël par le Hamas lors de son attaque le 7 octobre. dernier.

Abdallah II de Jordanie a réclamé « un cessez-le-feu immédiat », tandis que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a, lui, affirmé que « l’unique solution à la question palestinienne est la justice », affirmant le « droit » des Palestiniens « à établir leur Etat ».

Il faut, a ajoutépour sa part le président de l’Autorité palestienne Mahmoud Abbas, « la fin de l’occupation des Territoires palestiniens par Israël et la solution à deux Etats » israélien et palestinien –avec, pour les Palestiniens, Jérusalem-Est actuellement occupée et annexée par Israël comme « capitale ».

« Nous ne partirons pas », a-t-il répété trois fois.

L’ONU a également réitéré son appel à la « libération immédiate et inconditionnelle » de toutes les personnes enlevées par le Hamas, après la libération la veille de deux premiers otages, une mère et sa fille américaines, Judith et Natalie Raanan, via une médiation du Qatar, réputé proche du Hamas.

Le Hamas, classé terroriste par les Etats-Unis, l’Union européenne et Israël, détient toujours quelque 200 otages.

La tension en Cisjordanie occupée a aussi fait une nouvelle victime, tuée dans la nuit dans des heurts avec l’armée israélienne près de Jéricho, portant à 84 le nombre de morts palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé

Ce Sommet connait la participation de 30 pays, de l’Organisation des Nations Unies et de trois organisations régionales, dans un effort conjoint visant à réduire l’escalade à Gaza, à protéger les civils, à ouvrir des couloirs de sécurité et à permettre l’entrée de l’aide humanitaire.

Le sommet se tient notamment en présence des dirigeants européens Charles Michel et Josep Borrell, mais sans dirigeant américain.