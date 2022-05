Service militaire au Maroc : lancement le 16 mai de l’opération de sélection et d’incorporation des appelés au titre de 2022

En exécution des Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), relatives à la prise des mesures nécessaires à l’incorporation de la prochaine promotion des appelés des deux sexes au service militaire au titre de l’année en cours, l’opération de sélection et d’incorporation des appelés débutera le 16 mai 2022, indique, jeudi, un communiqué du ministre de l’Intérieur.