Sénégal-Maroc: le volet spirituel, “une des pierres angulaires de la coopération exemplaire”

L’Ambassadeur du Sénégal au Maroc, Mme Seynabou Dial, a salué, samedi, la coopération « exemplaire » entre le Sénégal et le Maroc dont le volet spirituel « constitue une des pierres angulaires ».

« Le volet spirituel a toujours été au cœur de la relation entre le Maroc et le Sénégal et continue d’en être une des pierres angulaires », a-t-elle dit dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

« Chaque année, un grand nombre de Sénégalais effectuent le déplacement dans la ville de Fès , pour faire leur ziarra au mausolée du fondateur de la Tariqa Tijania, Sheikh Ahmed At-tijani », a expliqué la diplomate. « Leur parcours spirituel incluant aussi des e tapes dans d’autres hauts lieux de culte et de me moire, notamment a Casablanca et a Rabat, deux villes phares du Royaume chérifien », a fait savoir la même source.

« Ces visites sont permanentes, c’est-à-dire elles se de roulent tout au long de l’année, mais connaissent un pic autour des grands évènements comme le maouloud al Nabawi, qui sera célèbre dans quelques jours, ou encore pendant les dix derniers jours du mois béni de Ramadan », a souligné la diplomate sénégalaise.