Sahara: Felipe González réaffirme son appui à l’initiative marocaine d’autonomie comme étant “la meilleure solution”

“C’est la solution la plus sérieuse et la plus réaliste qui ait été présentée depuis plus de quarante ans”, a déclaré M. González à la presse, à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix de l’Institut espagnol de la Reine Sofia, tenue jeudi dans la métropole américaine.

L’ancien chef du gouvernement espagnol (1982-1996) qui assistait à cet événement, présidé par la Reine Sofia, en présence de plusieurs éminentes personnalités, a réitéré son plein appui à la nouvelle position de son pays en soutien à la solution d’autonomie proposée par le Maroc pour mettre fin à ce conflit artificiel.

Avant une récente conférence sur les relations entre l’Europe et l’Amérique latine et les Caraïbes, M. González avait affirmé, dans des déclarations relayées par les médias, que l’initiative marocaine d’autonomie, soutenue par Madrid, est “la seule proposition avec une issue viable”.

Dans un message adressé au Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.