Royaume-Uni : Charles III dit ressentir “le poids de l’Histoire”

“En me tenant devant vous aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’Histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les députés des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de nous tous”, a souligné le Roi de 73 ans. Après avoir reçu les condoléances des présidents de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords lors d’une cérémonie au Westminster Hall en présence de quelque 900 députés et pairs, le Monarque a indiqué que “le Parlement est l’instrument vital de notre démocratie”.

Charles III et son épouse Camilla, désormais Reine Consort, ont ensuite quitté Westminster Hall, où le cercueil de la Reine reposera plus tard cette semaine. Ils se dirigeront vers Édimbourg, où le Roi marchera derrière le cercueil de la défunte Reine, du Palais de Holyroodhouse à la Cathédrale Saint Giles.

Le Roi rencontrera ensuite la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon avant de se rendre au Parlement écossais qui lui présentera ses condoléances.