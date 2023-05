Robert de Niro se dit fasciné par le Maroc et veut y tourner des films

“Je ne sais pas quand et comment ce rêve prendra corps et deviendra une réalité, mais cela peut se faire”, a affirmé De Niro (79 ans), l’un des acteurs les plus récompensés du monde du cinéma avec pas moins de 58 prix, dans un entretien accordé à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, en marge de la cérémonie d’inauguration de son tout dernier hôtel “Nobu Hotel Marrakech”.

L’acteur, qui dispose d’une filmographie des plus emblématiques et riches, a mis en avant, dans ce sens, la position du Maroc en tant que pays d’accueil du cinéma mondial.

“Plusieurs de mes amis ont tourné leurs films au Maroc. Un grand pays que j’ai découvert au fil des années et que j’aimerais connaitre encore plus”, a-t-il enchaîné.

Se rappelant de sa dernière visite dans le Royaume en 2018 pour prendre part au Festival International du Film de Marrakech où, il avait reçu l’Etoile d’Or de ce Rendez-vous incontournable du cinéma mondial, en hommage à sa carrière exceptionnelle d’acteur, la grande de Star de films, tels que “Le Parrain 2” (1974), “Taxi Driver” (1976), “Raging Bull” (1980), “L’éveil” (1990), “Des Affranchis” (1990), “Casino” (1995) et “Heat” (1995), a relevé qu’il a “tellement entendu parler du Maroc par ses amis écrivains et scénaristes”.

S’agissant de l’ouverture du Nobu Hotel Marrakech, M. De Niro, qui a été accompagné notamment de ses co-associés, le Chef japonais de renommée internationale Nobu Matsuhisa et du Réalisateur américain Meir Tepper, a exprimé sa fierté et sa joie d’inaugurer le premier hôtel de la marque au Maroc et en Afrique. “Je suis heureux que nous soyons ici”, a-t-il dit.

Disposant d’un parcours cinématographique légendaire, De Niro s’est vu adjuger de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, notamment l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de Vito Corleone dans “Le Parrain”, 2e partie (1974) outre l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Jake LaMotta dans le drame biographique “Raging Bull” (1980).

En récompense pour l’ensemble de sa carrière reluisante, l’acteur a reçu notamment un Lion d’Or, le Cecil B. DeMille Award ou encore un Screen Actors Guild Life Achievement Awards.

En 2009, il avait reçu le Kennedy Center Honors, puis en 2016, Barack Obama lui a remis la Médaille présidentielle de la Liberté.