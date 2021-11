Remise aux Archives du Maroc des documents historiques du Musée de l’histoire et des civilisations

La Fondation Nationale des Musées (FNM) va verser aux Archives du Maroc plus de 50 ans de documents d’archives du Musée de l’histoire et des civilisations de Rabat, à l’occasion de la célébration le 30 novembre de la Journée nationale des archives.

Ces archives comportent des correspondances, des rapports scientifiques des archéologues, des rapports de fouilles archéologiques, des plans de prospection et des documents administratifs couvrant la période allant de 1918 jusqu’aux années 70, indique un communiqué conjoint de la FNM et des Archives du Maroc, parvenu dimanche à la MAP.

Avant de procéder à ce versement, plusieurs opérations ont été menées au Musée de l’histoire et des civilisations, anciennement Service d’antiquité et d’archéologie créé sous le Général Lyautey, pour le traitement et la désinfection des documents papiers, le tri, le classement, la numérisation et l’indexation afin de les dématérialiser et permettre leur accès aux chercheurs, selon la même source.

Cette initiative, qui s’inscrit dans une démarche de préservation du patrimoine historique national afin d’inciter d’autres institutions à verser leurs documents historiques aux Archives du Maroc, vise à promouvoir la valeur du patrimoine archivistique du Royaume, en favorisant sa préservation et sa transmission aux générations futures, conclut le communiqué.