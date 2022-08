Rabat: le patrimoine culturel populaire valorisé par la célébration de “Baba Achour”

Ponctuée par des chants populaires qui incarnent l’amour, la fraternité et la solidarité, joués aux rythmes de la “Taârija” et du “Bendir”, cette manifestation a été marquée par la présence de mères et d’enfants vêtus de costumes traditionnels marocains, ainsi que par les différents mets préparés spécialement pour cette occasion.

Le personnage folklorique de “Baba Achour”, ancré dans la mémoire populaire marocaine, a également été présent, dans le but de mettre en avant les composantes immatérielles de la culture marocaine et de préserver le patrimoine populaire du Royaume.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’Association rencontres pour l’éducation et la culture, Najima Thay-Thay, a indiqué que cette célébration se veut l’occasion de donner un nouveau souffle au patrimoine marocain, aux traditions religieuses ainsi qu’aux habitudes culturelles.

Célébrer “Baba Achour” est aussi un acte religieux, éducatif et culturel spécifique aux Marocains, a-t-elle relevé dans une déclaration à la MAP, mettant en relief le rôle de l’association dans le renforcement du lien entre les générations montantes et leur patrimoine marocain authentique.

Elle a par la même occasion mis en exergue la présence distinguée du personnage de “Baba Achour”, au regard de la place qu’il occupe en tant que figure légendaire gravée dans la mémoire patrimoniale des Marocains, soulignant que ce personnage symbolise aussi les rituels festifs des enfants, l’échange de visites familiales et des cadeaux et la diffusion des valeurs de l’amour et de la tolérance.

L’Association rencontres pour l’éducation et la culture s’emploie à la promotion de la culture immatérielle marocaine ainsi qu’à la restauration de la mémoire populaire et la préservation du patrimoine culturel immatériel.