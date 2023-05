Présidentielles turques : ouverture des bureaux de vote

Quelque 64 millions d’électeurs sont attendus aux urnes pour ce scrutin crucial pour l’avenir du pays, alors que près de 1,9 million de Turcs ont déjà voté à l’étranger.

Durant les deux dernières semaines, le président Erdogan, qui vise un troisième mandat, et M. Kılıçdaroğlu, qui espère renverser son rival et présenter un nouveau projet politique et social pour la Turquie, ont eu l’occasion de défendre leurs projets respectifs.

Ces élections, scrutées par les observateurs de par le monde compte tenu du rôle international de la Turquie, interviennent dans le sillage des répercussions du tremblement de terre du 6 février dernier, d’une crise économique marquée par l’envolée de l’inflation et de l’effondrement de la monnaie locale face au dollar américain, ainsi que sur fond de divisions au sujet de la question des réfugiés syriens.

Recep Tayyip Erdoğan se présente dimanche fort des 49,50 % des voix obtenues au premier tour et du soutien de Sinan Oğan, le candidat d’extrême droite qui a obtenu 5,17 % des suffrages lors du tour précédent. De son côté, Kılıçdaroğlu arrive au second tour après avoir remporté 44,89 % des suffrages, et reçu le soutien du parti d’extrême droite “Zafer”, et de son leader controversé, Ümit Özdağ. Il a également obtenu le soutien du Parti démocratique des peuples, qui représente la minorité kurde dans le pays.

Les bureaux de vote doivent fermer à 17H00 locales, alors que les premiers résultats sont attendus vers 21H00.