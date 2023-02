Présidentielle au Nigeria: annonce des résultats provisoires de 12 Etats, Lagos crée la surprise

Plus de 87 millions d’électeurs ont été appelés samedi à choisir parmi 18 candidats, l’homme qui succédera au président Muhammadu Buhari, qui ne se représente pas en vertu de la Constitution, après deux mandats à la tête du pays.

Sur les 12 Etats, le Congrès des progressistes (APC), parti au pouvoir, a remporté cinq, à savoir Oyo, Kwara, Ondo, Ogun et Ekiti.

Le Parti démocratique populaire (PDP), principale formation d’opposition, a gagné les Etats d’Osun, Yobe, Katsina, Adamawa et Gombe.

Le Parti travailliste (LP) de l’outsider Peter Obi a créé la surprise en remportant l’Etat-clé de Lagos, fief de l’APC. Le LP s’est également emparé de l’Etat d’Enugu. L’annonce des résultats de la présidentielle au Nigeria Etat par Etat ne fait que commencer.

La capitale économique compte le plus grand nombre d’électeurs inscrits du pays, plus de sept millions, et constitue le bastion du candidat de l’APC, Bola Tinubu, 70 ans, qu’il a gouverné de 1999 à 2007.

Avec 46% des suffrages à Lagos, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante (INEC), M. Obi obtient une courte avance de moins de 10.000 voix sur son principal adversaire.

M. Tinubu a reconnu sa défaite dans un communiqué, appelant au calme après que des violences ont éclaté à Lagos lundi. “Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Nous devons permettre au processus de se poursuivre sans entrave dans le pays”, a-t-il dit.

Très populaire auprès d’une partie de la jeunesse, le candidat du LP parvient ainsi à s’imposer comme un challenger sérieux face aux deux géants partis APC et PDP.

En revanche, la partie est toutefois loin d’être gagnée par M. Obi, ex-gouverneur d’Anambra (sud-est) et chrétien de 61 ans.

Dans le nord à majorité musulmane, Bola Tinubu et le candidat du PDP, Atiku Abubakar, ancien vice-président, tous les deux de confession musulmane, bénéficient d’une vaste assise.

Pour la première fois depuis 1999, le pays pourrait connaître une présidentielle à deux tours.

Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 Etats de la Fédération auxquels s’ajoute le Territoire de la capitale fédérale (FCT), Abuja. Sinon un second tour devrait avoir lieu dans les 21 jours.

Le vote de samedi s’est déroulé dans le calme, malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistiques, qui ont provoqué des retards.