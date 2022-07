Pour le SG de l’ONU, les jeunes doivent être reconnus comme des “moteurs du changement”

Dans un message à cette occasion, M. Guterres a souligné la nécessité de garantir le droit des jeunes “à une éducation, à une formation et à un apprentissage en continu efficaces et inclusifs et donc étoffer leurs compétences, tout en investissant dans l’enseignement technique et la formation professionnelle, la connectivité à haut débit et les compétences numériques”.

À cette fin, des dirigeants politiques de haut niveau, des jeunes et d’autres acteurs de l’éducation se réuniront en septembre lors d’un Sommet sur la transformation de l’éducation au siège des Nations Unies à New York.

Le chef de l’ONU a également exhorté tout un chacun à agir “pour prioriser le développement des compétences des jeunes, au Sommet et au-delà”.

“Ensemble, construisons une main-d’œuvre plus juste et plus prospère, sauvons les Objectifs de développement durable et ne laissons personne de côté”, a-t-il conclu.

Pour sa part, l’Envoyé du SG de l’ONU pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake, qui s’exprimait au nom du chef de l’ONU lors d’un événement à New York, a relevé que du changement climatique aux conflits en passant par la pauvreté persistante, les jeunes sont “démesurément touchés par des crises mondiales imbriquées”.

“Aujourd’hui, nous soulignons l’importance de transformer les compétences des jeunes pour l’avenir du travail”, a-t-elle dit., ajoutant que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les fragilités, laissant aujourd’hui 24 millions de jeunes déscolarisés, et a accéléré la transformation du marché du travail, tout en “accentuant l’incertitude et élargissant la fracture numérique”.