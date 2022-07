Le Niger et la France discutent à Niamey des questions de coopération, de développement et de sécurité

La délégation nigérienne à cet entretien était conduite par le ministre d’Etat, ministre des affaires Etrangères et de la Coopération, Hassoumi Massaoudou accompagné du ministre de la défense nationale Alkassoum Indatou, du ministre des finances Ahmat Jidoud et celle française avait à sa tête la ministre de l’Europe pour la Coopération et des Affaires Etrangères, secondée par le ministre français de l’Armée, de la Directrice de l’Agence française de développement, et de l’Ambassadeur de France au Niger, rapporte l’agence nigérienne de presse ANP.

Au cours de cet entretien, les deux délégations ont abordé plusieurs questions liées à la coopération au développement, à la sécurité, à l’éducation, à l’hydraulique, avant de faire un état des lieux des perspectives à envisager, ajoute la même source.

Le ministre nigérien de la Défense a également fait la genèse de la situation sécuritaire au sahel et des opérations que mènent les forces au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, poursuit l’ANP, relevant que la question climatique a aussi été abordée au regard du rôle que joue le Niger dans le cadre des préparatifs de la COP27 qui se tiendra au Niger.

“Nous sommes là pour marquer l’engagement de la France aux côtés des autorités nigériennes”, dans l’aide au développement et la lutte contre le terrorisme, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

“Nous sommes ici de façon a répondre le mieux possible aux besoins que vous exprimez”, a-t-elle dit lors d’une conférence de presse avec le ministre français des Armées Sébastien Lecornu et leurs homologues Hassoumi Massoudou et Alkassoum Indatou, tenue à l’issue d’une entrevue avec le président du Niger Mohamed Bazoum.

Les deux pays ont par ailleurs signé vendredi un prêt de 50 millions d’euros pour le renforcement du réseau électrique nigérien et un don de 20 millions d’euros au profit du Niger, qui figure parmi les pays prioritaires de l’aide au développement française (143 millions d’euros en 2021).

Ces dix dernières années, l’Agence française de développement (AFD) a multiplié par dix ses engagements au Niger.

La France va également augmenter de 66% son aide alimentaire au profit du Niger en 2022, à 8 millions d’euros, “à un moment difficile pour la sécurité alimentaire mondiale” en raison de la guerre en Ukraine, a annoncé Mme Colonna.

“Si nous ne gagnons pas la guerre du développement, nous perdrons à terme la guerre contre le terrorisme”, a déclaré son homologue nigérien, M. Massoudou.

A l’issue de son déplacement au Niger, Sébastien Lecornu se rendra samedi en Côte d’Ivoire pour y rencontrer les troupes françaises.