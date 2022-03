Plus de 2.000 Marocains ont déjà quitté l’Ukraine (officiel)

Appelé à évoluer, ce nombre est réparti entre la Pologne (835 personnes), la Roumanie (549 personnes), la Hongrie (346 personnes) et la Slovaquie (300 personnes), précise-t-on de même source.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a dépêché une vingtaine de fonctionnaires consulaires, dont quatre anciens consuls généraux, pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, à accueillir et fournir l’aide nécessaire aux Marocains dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine.