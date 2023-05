Ouverture à Charm el-Cheikh des travaux des assemblées annuelles de la BAD

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des présidents de l’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, des Comores et de l’Union africaine, Azali Assoumani, du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa et du vice-président de la Tanzanie, Philip Isdor Mpango.

Lors de ces 58èmes assemblées, les gouverneurs du Groupe de la BAD se réuniront pour réfléchir aux moyens de mobiliser plus solidement l’investissement privé dont l’Afrique a besoin pour atteindre ses objectifs urgents en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets.

Le thème général de cette édition reflète l’urgence croissante exprimée par les dirigeants africains pour une accélération marquée des efforts visant à limiter, d’ici 2100, l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Il s’agit là d’un impératif pour protéger les pays les plus vulnérables, en particulier ceux du continent africain.

Les gouverneurs, représentant les 54 pays africains et les 27 pays membres non régionaux de l’institution, auront un dialogue de haut niveau avec M. Adesina et son équipe.

Les Assemblées annuelles sont l’événement le plus important de la BAD. Elles réunissent environ 3.000 délégués et participants chaque année.

Elles permettent à l’institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés et constituent un forum unique d’échange sur des questions clés concernant le développement de l’Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias.