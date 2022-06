Marhaba 2022 : la Royal Air Maroc propose 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes

Dans une allocution lors d’une conférence intitulée “Marocains du monde : Une mobilisation collective derrière SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste pour faciliter l’opération Marhaba”, organisée par la Chambre des conseillers, M. Addou a souligné que la RAM a rétabli des routes aériennes qui ont été fermées durant la crise sanitaire et ouvert de nouvelles lignes, notant que ce programme permettra de recouvrir près de 90% du réseau couvert par la RAM en 2019.

A cette occasion, M. Addou a mis en avant les mesures programmées par la RAM pour réussir le déplacement des Marocains du monde durant l’été, précisant que la compagnie assurera plus de 2,2 millions de sièges sur le continent européen qui abrite plusieurs importantes communautés de Marocains .

“Quelque 437 fréquences par semaine relieront 9 aéroports marocains à 32 aéroports du continent européen”, a-t-il précisé.

En France, 890.000 sièges seront proposés et 400 vols seront opérés par semaine sur 28 routes aériennes reliant 9 aéroports de l’Hexagone à 8 villes du Royaume, a fait savoir le DG de la RAM, ajoutant que les lignes reliant 8 aéroports marocains à Paris (CDG et Orly) offriront, à elles seules, 121 fréquences par semaine.

Sur le reste de l’Europe, 43 routes aériennes relieront 22 aéroports européens à 8 villes marocaines pour une capacité de plus de 1,3 million de sièges, a-t-il souligné, notant que la compagnie proposera ainsi 237 fréquences par semaine.

Les routes aériennes où résident de grandes communautés de Marocains du Monde et qui connaissent une forte demande en été, seront renforcées, alors que les lignes reliant Casablanca à Barcelone, Bologne, Malaga, Madrid, Bruxelles, et Milan, passeront à un double vol quotidien, a-t-il fait observer.

Et de relever qu’en Amérique du Nord, la compagnie nationale mobilisera près de 500.000 sièges, soit 6% de plus que l’offre proposée en été 2019, ajoutant que quelque 35 fréquences hebdomadaires seront mises en place sur les quatre routes aériennes reliant Casablanca à New York, Washington, Montréal et Miami.

En Afrique, la RAM a renforcé son réseau qui passera à 25 lignes aériennes et une offre de 900.000 sièges, a fait remarquer M. Addou, notant que quelque 110 fréquences par semaine seront proposées.

Ainsi, la Compagnie recouvrira progressivement le réseau dont elle disposait sur le continent avant la crise du Covid-19, a-t-il poursuivi.

Au Moyen Orient, la RAM offrira 200.000 sièges, soit une hausse de 25% par rapport à l’offre de l’été 2019, a fait savoir M. Addou, précisant que 17 fréquences seront programmées sur les six routes aériennes opérées par la compagnie reliant Casablanca à Djeddah, Riyad, Médine, Le Caire, Tel Aviv et Dubaï.

Et d’expliquer que la demande durant cette période dépasse largement l’offre du transport aérien, ce qui a conduit la compagnie nationale à renforcer sa flotte pour assurer un programme de vols intensif dans les meilleures conditions.

A cet égard, la RAM a procédé à l’affrètement d’avions auprès de compagnies de renommée internationale, a-t-il indiqué, soulignant que le recours à ces avions est effectué selon les critères et les normes de sécurité imposés par les autorités compétentes et par Royal Air Maroc.

En outre, la RAM a mobilisé ses partenaires dans l’Alliance Oneworld, où la compagnie nationale se positionne en tant qu’important membre, pour faire bénéficier les Marocains du monde de son réseau de plus de 1.000 destinations, a-t-il fait valoir, notant que ce réseau assure une forte connectivité entre les principales régions qui abritent un grand nombre des Marocains du monde et celles où se trouvent les principaux aéroports du Royaume.

Compte tenu de la particularité du voyage des Marocains du monde qui préfèrent voyager en famille, un ensemble d’offres et de facilités a été mis en place pour répondre à leur requête portant sur un produit standard et durable avec un prix très convenable aux familles résidentes à l’étranger, permettant une réduction de 20% du prix global.

Ce produit a été étoffé par des mesures souples au cours des étapes du voyage, tels que la gratuité de réservation des sièges rapprochés, l’enregistrement du bagage selon le poids global des membres de la famille, outre l’octroi de facilités de paiement pour les familles résidant en France, qui peuvent payer leurs billets d’avion en plusieurs tranches sur 3 à 4 mois, dans la perspective de généraliser cette mesure aux résidents des autres pays.

Pour réussir ce programme, le DG de la RAM a fait état de la mobilisation de l’ensemble du personnel de la RAM ainsi que l’augmentation de l’effectif des agents dans les aéroports et toutes les stations d’exploitation, dans le but d’assurer des conditions parfaites de voyage, en assistant et en guidant les voyageurs, outre l’allocation d’importants investissements pour renforcer les équipements au niveau des aéroports.