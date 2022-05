ONU: la politique migratoire du Maroc mise en avant à New York

Dans une intervention au nom du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), M. Mohamed Charef, président de la commission régionale du Conseil au niveau du Souss-Massa, a souligné que le Maroc a adopté une politique humaniste respectueuse des droits des migrants et de leurs familles, en parfaite adéquation avec l’objectif d’une migration sûre, ordonnée et régulière. Il a rappelé, dans ce cadre, que le Royaume a accueilli récemment à Agadir la réunion du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour discuter de la convergence du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en 2018 à Marrakech et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

M. Charef a, par ailleurs, abordé les différents défis qui se posent en matière de gestion de la question migratoire dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA), tout en soulignant la nécessité de faire la distinction entre le niveau des engagements et les politiques publiques adoptées par les autres pays de la région en matière de protection et de promotion des droits des migrants.

Le Forum d’examen des migrations internationales qui débute ses travaux ce mardi connait la participation de la présidente du CNDH, Amina Bouayach en sa qualité de présidente du groupe de travail du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’Homme (RINADH) sur la migration et vice-président de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI).

Lors de ce forum, Mme. Bouayach, à la tête d’une délégation de haut niveau du CNDH, du RINADH et de la GANHRI, mènera un plaidoyer africain et international en faveur d’une migration sûre et pour la consécration de la protection effective des droits des migrants, indique un communiqué du CNDH.

Initié par l’Assemblée générale de l’ONU, ce conclave qui réunit les États membres, des observateurs, des représentants du système onusien en plus des groupes des parties prenantes, vise à examiner les progrès accomplis aux niveaux local, national, régional et mondial dans la mise en œuvre du Pacte de Marrakech.