Octroi du statut d’observateur à Israël à l’UA : le Président de la Commission de l’UA pour un débat serein

«Je voudrais, juste à ce stade, insister sur deux aspects. Le premier est la nécessité, pour un débat serein, loin de toutes recherches d’instrumentalisation de la question à des fins politiques, bien prendre conscience, de façon claire et nette du rapport entre l’immuable position de l’Union africaine sur la cause du peuple palestinien et la reconnaissance d’un statut d’observateur à Israël”, a soutenu le Président de la Commission de l’UA.

“Notre attachement au soutien du peuple palestinien dans sa quête légitime de liberté et d’indépendance et son droit inaliénable à la création de son propre Etat national à côté de l’État d’Israël conformément aux décisions pertinentes de l’UA et des Nations unies basées sur le principe de deux Etats cohabitant en paix, harmonie et respect mutuel, est immuable et ne saurait que continuer à se renforcer», a insisté le M. Moussa Faki Mahamat.

Le second aspect, a dit le Président de la Commission, «est mon intime conviction que le statut d’observateur accordé à Israël, en totale conformité aux critères de Syrte, qui régissent la matière, permet de redonner à notre organisation plus de latitude et de possibilité de jouer son rôle dans la promotion de nos décisions sur la question, exactement à l’image de pays afro-arabes, qui ont fait de la reconnaissance d’Israël un instrument au service de la paix et de la recherche des voies et moyens les meilleurs pour la consécration du principe des deux états palestinien et israélien, vivant en parfaite harmonie».

La question de l’octroi du statut d’observateur à l’État d’Israël est inscrite à l’ordre du jour de cette 35eme session ordinaire du Sommet de l’UA aux côtés d’autres questions qui intéressent le Continent.