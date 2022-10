Nucléaire: AMSSNuR élue représentant de l’Afrique du Nord

En effet, le travail des six groupes de travail thématiques du FNRBA a abouti à des résultats concrets dans les domaines de l’infrastructure législative et réglementaire, la radioprotection et la sûreté des déchets, l’infrastructure de sûreté nucléaire, la préparation et la réponse aux situations d’urgence, l’infrastructure de sûreté du transport et l’infrastructure de sécurité nucléaire, a ajouté M. Zniber cité dans le communiqué. Il a également réitéré l’engagement du Maroc, à travers son organisme réglementaire, à continuer à travailler en étroite collaboration avec les autres États membres du FNRBA afin de renforcer davantage la coopération dans les applications pacifiques de l’énergie nucléaire et en assurer une utilisation sûre, sécurisée et responsable.

Le FNRBA a été officiellement reconnu en tant qu’organisation intergouvernementale régionale en 2019, rappelle le communiqué, ajoutant que ce réseau rassemble les régulateurs de 34 États africains membres de l’AIEA dans l’objectif d’améliorer, de renforcer et d’harmoniser les infrastructures réglementaires de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires, ainsi que la diffusion et le renforcement de la culture de sûreté et de sécurité parmi ses États membres.