Nouvel échange de prisonniers entre Moscou et Kiev

Le 26 avril, suite à un processus de négociations, 40 militaires russes ont été ramenés en Russie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Des avions militaires transporteront les soldats libérés à Moscou, où ils seront traités et réhabilités dans les établissements médicaux de l’armée, précise la même source.

“Toutes les personnes libérées bénéficient de l’assistance médicale et psychologique nécessaire”, poursuit le communiqué.

La partie ukrainienne a confirmé l’échange par le biais du chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak.

“Nous avons réussi à rapatrier 44 de nos hommes. Parmi eux, il y a 36 soldats et sergents et 6 officiers, dont des militaires, des gardes-frontières, des membres de la garde nationale ukrainienne et des marins”, a-t-il indiqué sur Telegram, l’équivalent russe de Whatsapp.

Selon M. Iermak, deux civils figurent également parmi les personnes rapatriées de Russie.

Le dernier échange de prisonniers entre Moscou et Kiev remonte au 10 avril, avec la libération de 106 soldats russes et 100 militaires ukrainiens.