Maroc : Le projet de loi organique relatif à la grève fera l’objet d’amendements supplémentaires (Sekkouri)

La discussion et l’adoption par la Chambre des représentants du projet de loi organique relatif à la grève « a constitué une étape majeure et permis d’entreprendre des modifications importantes », a souligné le ministre à la presse à l’issue de la réunion de la Commission de l’enseignement et des affaires culturelle et sociale à la Chambre des conseillers, notant que le texte demeure incomplet et ne constitue pas encore la version finale.

Il a été convenu avec les composantes syndicales à la Chambre des conseillers d’entamer les négociations sur le projet au niveau des formations syndicales à partir du mardi 07 janvier parallèlement à sa soumission à la commission concernée jeudi, alors que les discussions en séance plénière seront amorcées le 15 janvier courant, a fait savoir le ministre.

M. Sekkouri a souligné que le gouvernement et les syndicats sont animés d’une forte volonté pour parvenir à une loi organique relative à la grève au service des travailleurs et à nombre d’autres catégories intégrées, faisant part de la disposition du gouvernement à œuvrer dans le cadre de la Chambre des conseillers pour aboutir à une loi en phase avec le Maroc du 21è siècle et les aspirations de l’ensemble des catégories.

La Chambre des représentants avait adopté, récemment, à la majorité, le projet de loi organique définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève dans son ensemble, tel qu’il a été modifié et approuvé par la Chambre.