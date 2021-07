MRE: Les transferts dépassent 44 MMDH à fin juin (Office des changes)

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont élevés à plus de 44,19 milliards de dirhams (MMDH) au 1er semestre 2021, contre 29,83 MMDH un an auparavant, indique l’Office des changes.