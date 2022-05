Mohcine Jazouli prend part au Forum économique mondial de Davos

Désigné par le Chef du gouvernement, M. Jazouli tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec de nombreux décideurs politiques et économiques, notamment dans le secteur de l’énergie, de l’agritech, du secteur pharmaceutique, de l’outsourcing, de la finance et du digital, indique un communiqué du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques.

Des Chefs d’Etats et de gouvernements, des responsables du monde des affaires, de la société civile et des médias sont attendus au Forum pour la première rencontre en présentiel depuis plus de deux ans en raison de la pandémie Covid-19.

Le Forum, dont le thème central de l’édition 2022 est “l’histoire à un tournant: politiques gouvernementales et stratégies d’affaires”, est un lieu privilégié pour faire connaître aux grands dirigeants du secteur public et privé international les atouts du Maroc et mettre en avant la vision du Roi Mohammed VI qui place l’investissement au cœur du développement socio-économique du Royaume, relève le communiqué.