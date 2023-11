Mohammed VI vise la création d’un espace de complémentarité économique entre les deux rives de l’Atlantique (universitaire colombien)

« Depuis la Colombie, nous voyons avec émotion comment SM le Roi Mohammed VI expose une vision d’intégration intercontinentale, à travers la recherche d’un espace commun entre les deux rives de l’Atlantique, avec lequel le Souverain souhaite transformer les relations de voisinage, en un espace de communion humaine, de complémentarité économique et de rayonnement international », a déclaré Hernan Olano après le discours adressé par le Roi à la Nation à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte.

Olano a souligné dans une déclaration à la MAP que « La Colombie a toujours considéré le Maroc comme notre porte d’entrée vers le continent africain et, de la même manière, nous considérons que nous devrions être les bénéficiaires du développement industriel, automobile, énergétique et de services, mené par le Royaume du Maroc ».

L’universitaire colombien a fait observer que le Royaume est « le fer de lance du continent africain en raison de sa position géostratégique, similaire à celle de la Colombie » et qui permet aux deux nations d’agir par le truchement des alliances et des mégaprojets de services, afin de bénéficier des potentiels des pays qui se trouvent sur les côtes Est et Ouest de l’Océan atlantique.

Dans son discours, le Roi a souligné sa détermination à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain.

« Si, par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l’Europe, son versant atlantique lui ouvre, quant à lui, un accès complet sur l’Afrique et une fenêtre sur l’espace américain. C’est la raison pour laquelle Nous sommes déterminé à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain », a affirmé le Roi.

« Nous sommes également attaché à ce que cet espace géopolitique fasse l’objet d’une structuration de portée africaine », a souligné le Souverain.