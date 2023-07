Mohammed VI félicite les membres de la sélection nationale de basketball des joueurs locaux pour leur sacre continental “AfroCan 2023”

Le Souverain s’est également félicité de l’esprit sportif et de la grande compétitivité dont a fait montre le Cinq national durant toutes les étapes de cette manifestation sportive africaine, ce qui lui a permis de décrocher le titre continental qui vient s’ajouter aux consécrations sportives marocaines sur les plans national, continental et international.

Tout en souhaitant aux membres de l’équipe nationale davantage de réussite et de succès et en les assurant de Sa Haute sollicitude, le Roi a formé le vœu que ce nouveau sacre continental “soit une forte source de motivation pour les responsables du basketball national pour redoubler d’efforts dans le but de développer et de promouvoir cette discipline dans notre pays”.