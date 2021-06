Migration: la Chambre des députés chilienne exprime “son soutien et son appréciation” des efforts du Maroc

La Chambre des députés du Chili a exprimé “son soutien et son appréciation” des efforts du Maroc dans le domaine de la migration.

Dans une lettre adressée au président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le président de la Chambre des députés, Diego Paulsen, ainsi qu’un certain nombre d’ex-présidents et députés au Parlement chilien ont exprimé leur soutien et leur appréciation des efforts du Royaume dans le domaine de la migration, saluant la décision du roi Mohammed VI de faciliter le retour de tous les mineurs marocains non accompagnés, en situation irrégulière dans certains pays de l’Union européenne.

Ils ont souligné “que ce n’est pas une coïncidence, lors de la tenue du sommet conjoint entre l’Union africaine et l’Union européenne à Abidjan en 2017, que les Chefs d’État et de Gouvernement du continent africain aient choisi le roi Mohammed VI comme leader dans le domaine de la gestion de la migration en Afrique. Comme il n’est pas non plus une coïncidence que le Maroc soit le pays qui abrite l’Observatoire africain des migrations”.