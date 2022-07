Message de condoléances du Roi Mohammed VI à la famille de feu Abdallah Stouky

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et émotion le décès du grand journaliste Abdallah Stouky, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde.

En cette triste occasion, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à leurs proches, aux amis de feu Abdallah Stouky, à ses admirateurs et à sa famille médiatique et culturelle nationale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette dure épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt suite à la perte d’un journaliste distingué appartenant à la génération des pionniers des hommes de médias qui ont contribué, grâce à leur compétence avérée, au développement de la presse écrite et à l’enrichissement de la scène médiatique nationale par d’importantes contributions reflétant l’expertise qu’il a accumulée, son grand professionnalisme et sa riche culture.

Le Souverain a, à cette occasion, mis en avant les grandes qualités du défunt, son patriotisme, ainsi que son attachement aux Glorieux Trône Alaouite et aux constantes de la Nation et ses valeurs sacrées.

Le Roi implore le Très-Haut d’entourer le regretté de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir dans son vaste paradis et de le rétribuer pour les bonnes oeuvres au service de sa Patrie.