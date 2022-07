Marrakech : “US Prosper Africa” déterminé à œuvrer de concert avec le continent africain

Lors d’un point de presse tenu en marge de la 14è édition du Sommet d’affaires USA-Afrique, les membres de ladite délégation américaine ont été unanimes à indiquer que ce sommet a été d’une grande importance dans la mesure où il a permis d’échanger de points de vue avec les représentants de plusieurs pays africains sur moult questions régionales et défis mondiaux.

Les membres de la délégation ont fait savoir que les discussions ont porté essentiellement sur les moyens à même de permettre au continent africain de sortir plus fort de la crise sanitaire, et d’être apte à relever des défis de taille qui pèsent lourdement aujourd’hui sur le monde entier, notamment les changements climatiques et les tensions géopolitiques.

Dans ce sens, ils ont indiqué que l’investissement en Afrique est aujourd’hui une priorité, d’où l’importance du sommet USA-Afrique qui se tiendra à Washington du 13 au 15 décembre prochain.

Cet évènement vise à favoriser une nouvelle dynamique économique pour atténuer l’impact de la pandémie de la Covid-19 et des futures pandémies, renforcer la santé régionale et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, favoriser la paix et la sécurité, et répondre de manière adéquate à la crise liée aux changements climatiques. Les intervenants ont, de même, mis en avant l’engagement durable des États-Unis envers l’Afrique, soulignant l’importance des relations américano-africaines et d’une coopération accrue et orientée vers les priorités mondiales partagées.

Les représentants de “US Prosper Africa” ont, en outre, relevé que le Sommet d’affaires USA-Afrique a été l’occasion d’identifier les actions à mener pour un développement inclusif, et de bâtir des partenariats basés sur le respect et les valeurs partagés.

Les principaux sujets sur lesquels il faudrait se focaliser sont surtout liés au digital, aux énergies propres et aux système de santé, ont-ils ajouté.

La délégation américaine comprenait la présidente de Millennium Challenge Corporation (MCC), Mme Alice Albright, le chargé d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, M. Lawrence Randolph, Senior adviser du “US-Africa leaders summit”, Mme Dana Banks, le directeur de l’agence du commerce et du développement, M. Enoh Ebong, le président de la fondation du développement africain, M. Travis Adkins, la Secrétaire d’Etat adjointe, chargée des affaires africaines, Mme Akunna Cook, et la députée Hazeen Ashby. Prosper Africa est l’initiative du gouvernement américain visant à accroître le commerce et les investissements entre les pays africains et les États-Unis.