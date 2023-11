Marrakech-Safi : le parti du Mouvement populaire tient une rencontre de communication à la commune de Lamaachate

Cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment le Secrétaire général du parti, Mohamed Ouzzine, le président du parti, Mohand Lanser ainsi que des membres du bureau politique du parti, s’inscrit dans le cadre de la poursuite des rencontres de communication du Secrétariat général et de la présidence du Conseil national du parti de l’Epi, tenues récemment au niveau de plusieurs régions du Royaume.

Dans une allocution de circonstance, le président du groupe du MP à la Chambre des conseillers, Mbarek Sbai a souligné que « cette rencontre de communication organisée au profit des représentants du parti au niveau de la région Marrakech-Safi s’inscrit dans un contexte national particulier, marqué par le discours historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé à l’occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte ».

Et d’ajouter que le discours royal a tracé les contours du Maroc du futur visant la consolidation du leadership marocain dans la promotion d’une intégration économique à l’échelle du continent africain, et la création d’un bloc régional entre le Royaume et sa profondeur africaine et l’Afrique atlantique, dont le Sahara marocain constitue un axe essentiel ».

Le discours royal, relève M. Sbai, est porteur d’un message profondément significatif, celui de sortir la question de l’intégrité territoriale du Royaume d’une approche politique étriquée vers un nouvel horizon économique et de développement dans lequel il n’y a nullement place pour le mythe séparatiste ».

Le président du groupe du MP a, par ailleurs, noté que cette rencontre se tient sur fond de nombreux défis économiques et sociaux, notamment les répercussions du séisme du 08 septembre dernier, les enjeux de la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la protection sociale, les nouveautés socio-économiques apportées par le projet de Loi de finances en sus des réformes attendues en matière des droits de l’homme.

Ces questions, note M. Sbai, exigent de la formation politique davantage d’efforts et de sacrifices pour être à la hauteur de ces enjeux et défis, ajoutant que le parti est invité à construire des positions politiques claires sur les différentes questions soulevées, à œuvrer au lancement d’un véritable dynamisme au niveau structurel et d’organisation du parti, et à assurer l’activation complète de ses différentes institutions.