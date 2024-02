Maroc/RGPH-2024 : principales phases du processus de présélection et de formation des candidats (HCP)

Phase de présélection :

– Ouverte du 7 au 27 février sur la plateforme « www.candidature-recensement.ma »;

– Accessible à tous les Marocains âgés de plus de 20 ans au 1er janvier 2024, avec un niveau d’études minimum de Bac +2, ainsi qu’aux fonctionnaires ou retraités du secteur public;

– 200.000 candidats seront présélectionnés sur la base du profil et des besoins géographiques;

– La plateforme permet de réaliser une sélection automatisée des candidats, basée sur un système de « Matching » et de « Scoring » intégré pour définir, en toute transparence et traçabilité, la liste des candidats retenus et leurs affectations par commune;

Formation à distance :

– Dispensée de mars à mai 2024 sur la plateforme « www.formation-recensement.ma »;

– Cette plateforme se déploie sur trois niveaux (Collecte des données auprès des ménages, qualité des données et organisation du travail sur le terrain);

– Des activités pédagogiques variées seront dispensées (vidéo, simulation, lecture, quiz et tests d’évaluation);

– Une attestation sera remise aux candidats non retenus au terme de la formation en ligne;

Sélection finale :

– 55.000 enquêteurs seront retenus à l’issue des entretiens qui se dérouleront en juin au niveau des provinces;

– Les enquêteurs bénéficieront d’une formation en présentiel durant le mois d’août.