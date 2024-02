Le conseil de la commune de Fès adopte le « Contrat ville hôte » de la Coupe du Monde 2030

Ce contrat lie la FIFA, la fédération royale marocaine de football (FRMF) et la ville hôte, et qui contient l’ensemble des droits et obligations des parties engagées dans l’organisation de cette compétition.

Le conseil a, par ailleurs, approuvé le projet de cahier des charges pour l’exploitation des parkings « Boujloud » et « Rcif » par la compagnie générale des parkings (CGPARK), filiale de la CDG.

Le projet comprend les différentes questions relatives à l’exploitation de ces parkings, notamment le montant de la redevance annuelle pour la période d’exploitation, les garanties fournies par la société et la base de révision de la redevance financière.

Il prévoit aussi également la création d’un comité de pilotage et d’un comité de livraison des parkings.

Les membres du conseil ont, d’autre part, approuvé un projet de convention pour la gestion du stationnement des véhicules dans plusieurs parkings situés à la médina de Fès, prévoyant l’utilisation d’un système de tarification à l’heure et par abonnement au profit notamment des habitants de la ville, des commerçants et des artisans.

Les membres de la session ont en outre constaté la révocation de certains membres du conseil communal de Fès conformément à l’article 67 de la loi organique des communes n° 113.14.

Le président du conseil, Abdeslam Bekkali a indiqué, à cette occasion, que la commune de Fès œuvre pour l’amélioration du service de transport public, précisant que le premier lot de la nouvelle flotte de bus sera acquis prochainement pour fournir ses services à la population de la ville.