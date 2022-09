Maroc: ouverture du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes à Bouzmou et Imilchil

Le coup d’envoi de l’édition 2022 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes a été donné, jeudi à Bouzmou et Imilchi (Province de Midelt), en présence de plusieurs responsables et personnalités.

Ces deux événements culturels, organisés sous le thème “Le patrimoine immatériel, levier du développement local”, ont pour objet de promouvoir le patrimoine culturel immatériel de cette région du Royaume, de le sauvegarder et de le pérenniser, ainsi que de consacrer des traditions sociales ancrées dans son histoire.

Cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu’au 24 septembre, vise également à mettre en exergue le patrimoine musical national et à permettre au public d’apprécier l’art populaire en vue d’en faire un levier pour la promotion du tourisme dans la région.

Organisé sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Communication), en coordination avec la province de Midelt et d’autres partenaires, le festival est riche en musique, danse, fêtes et événements colorés.

Au programme du Moussem et du Festival, des soirées artistiques animées par plusieurs groupes folkloriques, une foire des produits de l’artisanat et de terroir, ainsi que des ateliers et des campagnes de sensibilisation sur différentes thématiques.

Hssain Ouzni, président de l’association Akhiam, chargée de l’organisation de cet événement, a indiqué que l’édition 2022 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes est organisée après une suspension durant deux années en raison de la pandémie du Covid-19.

Le Moussem est marqué notamment, comme chaque édition, par la traditionnelle cérémonie de mariage collectif de couples issus de différentes tribus de la région, qui sera organisée à la place située près du Mausolée de Sidi Hmad Oulamghani, dans la commune de Bouzmou, a-t-il souligné, dans une déclaration à la MAP.

M. Hssain a précisé que 35 couples vont bénéficier de cette initiative durant cette édition, dont le programme comprend également des soirées musicales, une course sur route, un concours de psalmodie du Coran et une foire des produits du terroir et de l’artisanat au profit des coopératives locales.

Deux campagnes de sensibilisation menées par les directions provinciales de la Sante et du Conseil agricole sont prévues dans le même cadre, dans les communes d’Imlichil et de Bou-Ouzmou, a-t-il noté.

Le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes de Bouzmou et Imilchil ambitionnent de promouvoir le tourisme et de contribuer au développement économique des localités enclavées de cette région du Maroc, tout en préservant l’authenticité et les valeurs humaines, sociales et culturelles de la population de la région.