Maroc: le RNI et le Parti communiste chinois résolus à renforcer leur coopération

Cette réunion reflète la volonté des deux parties d’approfondir les liens de communication et de contribuer au renforcement de « la forte amitié traditionnelle » unissant le Maroc et la Chine, a indiqué, à cette occasion, Hassan Benomar, député et membre du bureau politique du RNI.

Il a, dans ce sens, appelé à un partenariat renouvelé entre les deux formations politiques, en vue de consolider l’amitié historique, d’une part, et d’asseoir les bases d’un avenir radieux en faveur des militants et de l’ensemble des forces vives des deux pays, d’autre part, rappelant la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, qui a donné un nouvel élan aux relations bilatérales « exceptionnelles ».

« Nous œuvrons à renforcer la communication stratégique et l’échange intellectuel, d’expériences et d’expertises entre nos deux pays », a souligné, pour sa part, Yin Li, membre du bureau politique du comité central du PCC et secrétaire du comité central du PCC et secrétaire du Comité du PCC pour la municipalité de Beijing.

Cette réunion a pour but de contribuer à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre Pékin et Rabat dans différents domaines afin de raffermir les relations de partenariat stratégique entre les deux pays, a-t-il ajouté, appelant à approfondir la confiance politique mutuelle et à promouvoir les visites bilatérales.

M. Li a en outre exprimé ses sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains suite au séisme d’Al Haouz, saluant les efforts du Royaume ainsi que sa bonne gestion des effets de ce tremblement de terre.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Aujjar, membre du bureau politique du RNI, a loué la solidité des relations entre le RNI et le PCC, notant que cette rencontre a également porté sur les moyens d’améliorer l’action partisane.

Il a par ailleurs mis l’accent sur les valeurs que partagent les deux pays, notamment le soutien à l’intégrité territoriale des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.